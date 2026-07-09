Le sue parole rendono la vicenda ancora più ambigua Anche Selvaggia Lucarelli scarica Ranucci
Sigfrido Ranucci è stato criticato da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato che le sue parole rendono la vicenda ancora più ambigua. La sua figura, considerata in passato un simbolo del giornalismo d’assalto, sembra ora essere vista con sospetto da alcune persone. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a un allontanamento da parte di alcuni ex sostenitori. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse o alle motivazioni.
Sigfrido Ranucci sembra essere diventato un’amicizia scomoda per molti, anche per quelli che fino a poco fa vedevano in lui l’incarnazione del giornalismo d’assalto. Tra chi ha preso le distanze da lui in queste ore c’è anche Selvaggia Lucarelli, che dalle Filippine solleva qualche dubbio sulla vicenda dell’ordigno che lo coinvolge: “A ogni intervista che rilascia, dispiace dirlo, le parole di Ranucci rendono la vicenda ancora più ambigua”. Queste le parole della giornalista affidate ai social, che si uniscono a quelle di altri, più o meno noti, che davanti a quanto emerso dall’inchiesta hanno iniziato a farsi qualche domanda su una vicenda che, fino a pochi giorni fa, sembrava molto chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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