Le sue parole rendono la vicenda ancora più ambigua Anche Selvaggia Lucarelli scarica Ranucci

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci è stato criticato da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato che le sue parole rendono la vicenda ancora più ambigua. La sua figura, considerata in passato un simbolo del giornalismo d’assalto, sembra ora essere vista con sospetto da alcune persone. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a un allontanamento da parte di alcuni ex sostenitori. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse o alle motivazioni.