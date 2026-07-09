Seixas | È andata abbastanza bene Credo di essere arrivato dove avrei dovuto

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Pau a Gavarnie-Gèdre, di 186,2 km, riconquistando la maglia gialla. Nella fase finale ha distanziato gli avversari, consolidando la sua posizione in classifica generale. Il ciclista ha commentato di essere arrivato dove sperava, considerando la sua performance nella corsa. La vittoria di oggi gli permette di mantenere un vantaggio significativo sulla concorrenza.

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Uno stratosferico Tadej Pogacar domina la sesta tappa del Tour de France, Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri, riconquista la maglia gialla e mette una prima ipoteca sulla vittoria finale grazie agli importanti distacchi rifilati agli avversari nella parte finale di gara. Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team non riesce, come gli altri rivali, a reagire alle terribili rasoiate del fuoriclasse sloveno, ma ha il merito di non perdere terreno eccessivo, si aggrega al gruppo con gli altri big e chiude una prova sostanzialmente positiva in quinta posizione con un ritardo di 2’57” di ritardo. La giovane promessa francese, al termine del tappone pirenaico, ha commentato la sua prestazione con moderata soddisfazione: “È stata molto dura, onestamente, ma è andata abbastanza bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Seixas: “È andata abbastanza bene. Credo di essere arrivato dove avrei dovuto”
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