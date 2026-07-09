Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Pau a Gavarnie-Gèdre, di 186,2 km, riconquistando la maglia gialla. Nella fase finale ha distanziato gli avversari, consolidando la sua posizione in classifica generale. Il ciclista ha commentato di essere arrivato dove sperava, considerando la sua performance nella corsa. La vittoria di oggi gli permette di mantenere un vantaggio significativo sulla concorrenza.

Uno stratosferico Tadej Pogacar domina la sesta tappa del Tour de France, Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri, riconquista la maglia gialla e mette una prima ipoteca sulla vittoria finale grazie agli importanti distacchi rifilati agli avversari nella parte finale di gara. Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team non riesce, come gli altri rivali, a reagire alle terribili rasoiate del fuoriclasse sloveno, ma ha il merito di non perdere terreno eccessivo, si aggrega al gruppo con gli altri big e chiude una prova sostanzialmente positiva in quinta posizione con un ritardo di 2’57” di ritardo. La giovane promessa francese, al termine del tappone pirenaico, ha commentato la sua prestazione con moderata soddisfazione: “È stata molto dura, onestamente, ma è andata abbastanza bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas: “È andata abbastanza bene. Credo di essere arrivato dove avrei dovuto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout»Elettra Lamborghini ha dichiarato di essere pentita di aver partecipato a un’intervista trasmessa in passato, affermando di non averla trovata...

Elettra Lamborghini sulla sua intervista a Belve: “Non mi è piaciuta… Non avrei dovuto accettare sapendo di essere in burn out. Non ci ho dormito per giorni”Elettra Lamborghini ha commentato la sua intervista a Belve, affermando di non essersi trovata a suo agio durante la trasmissione.

Seixas: È andata abbastanza bene. Credo di essere arrivato dove avrei dovutoUno stratosferico Tadej Pogacar domina la sesta tappa del Tour de France, Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri, riconquista la maglia gialla e mette una ... oasport.it

Seixas al Tour de France: Battere Pogacar e Vingegaard? Dobbiamo essere realistiLeggi su Sky Sport l'articolo Seixas al Tour de France: 'Battere Pogacar e Vingegaard? Dobbiamo essere realisti' ... sport.sky.it