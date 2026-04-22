Elettra Lamborghini ha dichiarato di essere pentita di aver partecipato a un’intervista trasmessa in passato, affermando di non averla trovata appropriata. La cantante ha spiegato di aver accettato l’intervista sapendo di essere in uno stato di burnout totale. La registrazione risale al 2022, quando aveva già realizzato un’intervista con una giornalista, ma questa non è mai stata trasmessa.

Già nel 2022, Elettra Lamborghini aveva registrato un’intervista mai andata in onda, perché aveva deciso di non firmare la liberatoria. Stando a quanto riferito a Libero dalla conduttrice Francesca Fagnani, il servizio era stato tagliato dopo la richiesta di revisione: «Non potevo certo dirle di sì perché a nessun ospite concedo di fare l’editing dell’intervista, trovo sia una prepotenza», aveva dichiarato la giornalista, che aveva ipotizzato pure il motivo di tale richiesta. «Forse si è pentita di qualche dichiarazione». Dichiarazioni che, stando a quanto rivelato da Dagospia, tratterebbero la «sessualità» della cantante. Il servizio non era stato trasmesso, sostituito da un’intervista a Paola Ferrari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout»

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