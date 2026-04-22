Elettra Lamborghini ha commentato la sua intervista a Belve, affermando di non essersi trovata a suo agio durante la trasmissione. Ha spiegato di aver accettato l'intervista anche se si sentiva in burnout e ha confessato di aver passato giorni senza riuscire a dormire. La cantante ha anche ammesso di aver commesso un errore nel partecipare, riconoscendo le sue difficoltà in quel periodo.

“Personalmente?! Non mi è piaciuta l’intervista. Ma faccio mea culpa, non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burn out. Un aggettivo? Too much, ma lo sapevo non ci ho dormito per giorni. Direi lezione imparata, non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento”: così Elettra Lamborghini in una Instagram story a proposito della sua intervista a Belve. “Too much”, “troppo” e non è stata la sola a pensarlo perché in molti sui social hanno parlato della cantante come “divorata dal personaggio che si è costruita” o di “un’intervista basata quasi sul nulla, sulle gag create da lei anche abbastanza forzate”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elettra Lamborghini sulla sua intervista a Belve: “Non mi è piaciuta… Non avrei dovuto accettare sapendo di essere in burn out. Non ci ho dormito per giorni”

Elettra Lamborghini a Mara Venier: Te gusta la mangusta #elettralamborghini #maravenier

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