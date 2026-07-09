Durante i quarti di finale di Wimbledon del 8 luglio 2026, il Royal Box del Campo Centrale ha attirato l’attenzione per la presenza di un’attrice seduta dietro la regina Camilla. L’attrice ha indossato un abito elegante adatto alla stagione estiva. La posizione nella prima fila ha reso visibile il suo stile tra gli ospiti presenti. La giornata ha visto anche incontri di alto livello nel torneo di tennis.

N el giorno dei quarti di finale di Wimbledon, mercoledì 8 luglio 2026, il Royal Box del Campo Centrale aveva più l’aria di un front row che di una tribuna sportiva. Tra gli ospiti, seduta proprio dietro la regina Camilla e sua sorella Annabel Elliot, c’era Elle Fanning, arrivata al fianco del compagno Gus Wenner. L’attrice, protagonista della serie The Great nei panni di Caterina la Grande, ha scelto per l’occasione un abito Dior che è già diventato il vero protagonista delle foto del giorno. Minigonna tennis stile Wimbledon, trend PE2026. guarda le foto Il look di Elle Fanning: lo chemisier color block firmato Dior. Si tratta di uno chemisier midi della collezione Dioriviera, la capsule estiva della maison ispirata all’atmosfera della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Seduta proprio dietro la regina Camilla, l'attrice ha sfoggiato al Royal Box di Wimbledon un abito chic perfetto per l'estate

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