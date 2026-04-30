Re Carlo e Camilla sono arrivati a New York per il loro terzo giorno di visita negli Stati Uniti. Durante questa tappa, la Regina ha indossato un abito animalier, attirando l'attenzione dei media presenti alla manifestazione pubblica. La coppia reale ha partecipato a diversi eventi ufficiali, incontrando rappresentanti istituzionali e partecipando a incontri pubblici nel cuore della città. La visita prosegue con ulteriori appuntamenti programmati nel corso della giornata.

Re Carlo e Camilla hanno trascorso il terzo giorno del loro viaggio negli Stati Uniti a New York. In agenda avevano moltissimi impegni, alcuni dei quali svoltati separatamente, per poi ritrovarsi in serata al gala organizzato da Greater Together, dove la Regina, 78 anni, ha sfoggiato un abito leopardato. In Gran Bretagna non aveva mai osato tanto e l'espressione di suo marito dice tutto. Carlo e Camilla conquistano New York Dopo la cena di gala alla Casa Bianca, dove Camilla ha sfoggiato un abito fucsia di Fiona Clare in competizione con Melania Trump, affascinante in un look Christian Dior Haute Couture, la Regina e Re Carlo sono volati a New York.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo e Camilla a New York, la Regina osa con l’abito animalier

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Carlo e Camilla sono sbarcati a New York, seconda tappa della visita di quattro giorni negli Usa per i 250 anni dell'indipendenza americana. #ANSA x.com