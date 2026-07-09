Gli Aponte, azionisti di MSC Crociere, stanno cercando un nuovo direttore per il Secolo XIX, sostituendo l’attuale, che è stato acquisito da Gedi nel 2024. La scelta del nuovo responsabile è in corso e coinvolge diversi candidati, senza ancora essere definita. La decisione rientra in un processo di riorganizzazione della testata, con l’obiettivo di modificare la gestione editoriale. La proprietà degli Aponte avrebbe manifestato insoddisfazione nei confronti della direzione attuale.

Da tempo si sa che gli Aponte, quelli di MSC crociere, non sarebbero particolarmente soddisfatti del direttore del Secolo XIX, quotidiano di cui hanno rilevato la proprietà da Gedi nel 2024. Il motivo sarebbe sempre lo stesso: Michele Brambilla, per altro scelto da loro, è poco incline ad accompagnare i desiderata dell’establishment cittadino, in particolare del presidente della Regione Marco Bucci, con cui si è spesso scontrato lamentandone l’invadenza. Così, con la pazienza degli armatori abituati a scegliere i comandanti delle loro navi, avrebbero aperto il casting per il nuovo direttore. Gianluigi Aponte (Imagoeconomica). Tra i nomi sondati c’è anche quello di Malaguti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Secolo XIX, il casting degli Aponte per sostituire Brambilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bucci e Casabella querelano Brambilla: scontro con Il Secolo XIX sul caso del presunto dossieraggioIl presidente della Regione Liguria e il suo portavoce hanno depositato una querela per diffamazione contro il direttore di un quotidiano locale.

Vite di operaie nel XIX secoloNel XIX secolo, quattro donne raccontano la loro esperienza, creando una narrazione condivisa sulla prima lotta femminile contro le condizioni di...