vite di operaie nel xix secolo

Nel XIX secolo, quattro donne raccontano la loro esperienza, creando una narrazione condivisa sulla prima lotta femminile contro le condizioni di lavoro. La loro storia si concentra su uno sciopero significativo, che rappresenta un momento importante nella storia delle lavoratrici francesi. Attraverso le testimonianze, si ricostruisce la vita di operaie coinvolte in questa protesta, offrendo uno sguardo diretto su quegli eventi.

Una «staffetta narrativa» tra quattro donne, per raccontare la storia vera del primo sciopero femminile francese. Maryline Desbiolles in «Sciopero» (Bompiani) segue i percorsi di Toia, Rosalie, Marie e Clémence, che si ritrovano tutte a lavorare come «ovaliste», operaie delle seterie di Lione nel XIX secolo. La scrittura ritmica, diretta e coinvolgente dell’autrice trasforma ogni storia personale nel simbolo collettivo di un riscatto faticoso e necessario.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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