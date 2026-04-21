Bucci e Casabella querelano Brambilla | scontro con Il Secolo XIX sul caso del presunto dossieraggio

Il presidente della Regione Liguria e il suo portavoce hanno depositato una querela per diffamazione contro il direttore di un quotidiano locale. La causa riguarda un articolo pubblicato recentemente, che secondo le parti coinvolte avrebbe leso la loro reputazione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità regionali e il giornale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del presunto dossieraggio.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella hanno presentato nel pomeriggio una querela per diffamazione nei confronti del direttore de Il Secolo XIX Michele Brambilla.La notizia è arrivata in serata e si inserisce nello scontro legato al presunto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate VIDEO | Caso Secolo XIX, Bucci e Casabella: "Nessun dossieraggio"Durante la conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio per parlare della vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo... Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, accuse a Bucci e portavoce: la procura apre un'inchiestaLa procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento formalmente a carico di ignoti, sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Presunti dossier, Bucci e Casabella querelano il direttore del Secolo XIXIl presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella hanno incontrato questo pomeriggio il procuratore Nicola Piacente per depositare nelle mani del capo della procura ... msn.com Cos’è questo caso dei dossier del presidente della Liguria contro il Secolo XIXNegli ultimi giorni in Liguria si sta discutendo molto di un caso che vede protagonisti il presidente della regione Marco Bucci, il suo portavoce Federico Casabella e Michele Brambilla, il direttore ... ilpost.it