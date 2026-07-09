L'eliminazione della Seleçao contro la Norvegia brucia ancora parecchio e in Brasile si è scatenato un acceso dibattito tra chi punta il dito contro Carlo Ancelotti, ritenendolo primo responsabile del flop ai Mondiali, e chi invece difende il commissario tecnico, sottolineando il fatto che sia necessario un percorso più lungo per consentirgli non solo di amalgamare la squadra, ma anche di tagliare i ponti con quei calciatori che, per esigenze anagrafiche, non rientreranno più nel progetto 2030. I brasiliani, per indole e incrollabile fiducia nei propri giocatori, partono sempre molto ottimisticamente come squadra favorita per il trionfo finale a ogni competizione calcistica a cui prendono parte, campionati del Mondo in primis, essendo la nazionale che al momento vanta il maggior numero di successi con cinque allori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se fossi il presidente strapperei il contratto e vaff....", bufera su Ancelotti. L'invettiva di Romario dopo il flop

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