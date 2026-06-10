Per attivare il Wi-Fi Calling su iPhone e Android in Italia, è necessario seguire una procedura specifica. L’operazione è supportata da diversi operatori, tra cui TIM, WindTre, Fastweb e Very Mobile. La guida include i passaggi dettagliati e indica quali dispositivi sono compatibili con questa funzione. Non sono stati forniti dettagli sui passaggi o sui requisiti tecnici specifici.

Scopri come attivare il Wi-Fi Calling su iPhone e Android in Italia: operatori supportati (TIM, WindTre, Fastweb, Very Mobile), procedura passo passo e dispositivi compatibili. Ti trovi spesso in casa, in ufficio o in zone con scarsa copertura mobile e le telefonate si interrompono o non arrivano? Il Wi-Fi Calling, chiamato anche VoWiFi, è la soluzione che fa al caso tuo: ti permette di effettuare e ricevere chiamate normali usando la rete Wi-Fi al posto del segnale cellulare, senza installare app aggiuntive e senza costi extra rispetto al tuo piano. In questa guida ti spieghiamo cos'è, quali operatori lo supportano in Italia, come attivarlo su Android e iPhone e cosa fare se non funziona. 🔗 Leggi su Defanet.it

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How To Enable WiFi Calls On iPhone Or Android

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