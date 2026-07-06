Bagni sporchi e Wi-Fi assente | il 56% degli studenti boccia la propria scuola Spazi vecchi e fatiscenti la denuncia dei ragazzi

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 56% degli studenti valuta negativamente le proprie scuole, citando bagni sporchi e assenza di Wi-Fi come principali problemi. I ragazzi segnalano spazi vecchi e fatiscenti, evidenziando le condizioni delle strutture. La denuncia si concentra sulla qualità dell’ambiente fisico, che influisce sulla quotidianità degli studenti. La questione riguarda l’abitabilità e i servizi, non i programmi scolastici o i voti. La maggioranza degli studenti si mostra insoddisfatta delle condizioni delle scuole frequentate.

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La scuola arranca su un fronte che non riguarda i programmi o i voti, ma il luogo fisico dove ogni giorno milioni di ragazzi trascorrono ore decisive per la loro formazione. Gli edifici, i bagni, la connessione internet, il riscaldamento: aspetti apparentemente secondari, che invece pesano come macigni sulla qualità della vita scolastica. E i numeri parlano chiaro. Secondo un’indagine Censis condotta nell’ambito del progetto Iride – La scuola vista dai giovani, che ha coinvolto oltre 8.000 studenti delle secondarie di secondo grado, emergono due criticità che superano ogni altra: il 56,3% degli intervistati boccia l’impianto Wi-Fi della scuola, mentre il 49,4% valica il muro dell’insufficienza per quanto riguarda lo stato dei bagni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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