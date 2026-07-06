Bagni sporchi e Wi-Fi assente | il 56% degli studenti boccia la propria scuola Spazi vecchi e fatiscenti la denuncia dei ragazzi

Notizia in breve

Il 56% degli studenti valuta negativamente le proprie scuole, citando bagni sporchi e assenza di Wi-Fi come principali problemi. I ragazzi segnalano spazi vecchi e fatiscenti, evidenziando le condizioni delle strutture. La denuncia si concentra sulla qualità dell’ambiente fisico, che influisce sulla quotidianità degli studenti. La questione riguarda l’abitabilità e i servizi, non i programmi scolastici o i voti. La maggioranza degli studenti si mostra insoddisfatta delle condizioni delle scuole frequentate.