Scuole di montagna DCPM pubblicato in GU | ecco i nuovi Comuni montani e i bonus per docenti e ATA

Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale aggiorna l'elenco dei Comuni montani e introduce nuove misure dedicate a docenti, personale ATA e territori fragili.

Le scuole di montagna entrano in una fase nuova: il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale aggiorna l’elenco dei Comuni montani e apre la strada a misure per docenti, ATA e territori fragili. La novità riguarda istituti e plessi inclusi nella mappa. Non tutti i benefici sono automatici: serviranno altri atti per definire accessi, criteri e tempi.Comuni montani: i nuovi criteri per entrare nell’elencoIl decreto individua 3.715 Comuni montani e supera la vecchia idea basata solo sulla quota. La classificazione tiene conto di altitudine, pendenza e continuità territoriale, così da includere anche zone di media montagna o aree collinari con caratteristiche difficili. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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