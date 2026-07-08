Scuole di montagna l’elenco dei Comuni montani 3715 è legge docenti agevolati sull’affitto con il credito d’imposta DPCM in Gazzetta Ufficiale

Il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce l’elenco dei 3.715 Comuni montani italiani, confermando la loro classificazione ufficiale. Contestualmente, è stato approvato un credito d’imposta che permette ai docenti di usufruire di agevolazioni sull’affitto. La riorganizzazione della mappa della montagna, attesa da anni, è ora ufficiale e diventa legge.

Dopo anni di attesa, il Governo ha dato il via alla riorganizzazione della mappa della montagna. Il decreto, attuativo dell’articolo 2, comma 1, della legge 1312025, non si limita a elencare i Comuni, ma definisce per la prima volta in modo puntuale e oggettivo cosa si debba intendere per “Comune montano”, superando le interpretazioni soggettive e le disparità regionali che hanno caratterizzato il passato. L’allegato al provvedimento, cuore pulsante del decreto, contiene un elenco di 3.715 Comuni suddivisi per regione, provincia e denominazione. L’elenco diventa il riferimento imprescindibile per tutte le politiche pubbliche e gli incentivi dedicati ai territori montani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Novarese. I Comuni montani diventano 23. Soldi in arrivo Ecco cosa significa… 8/2/2026

Notizie e thread social correlati

Comuni montani, Marcantonio (Pd Sannio): “Meloni non firmi il Dpcm che penalizza oltre 700 Comuni”Il premier ha deciso di non firmare il Dpcm che avrebbe escluso oltre 700 Comuni montani.

Mochi: "La legge sui comuni montani serve a ripopolare la montagna"Sta crescendo la discussione sulla legge dedicata ai comuni montani, con l’ex sindaco che sottolinea come questa misura sia stata pensata per...

Temi più discussi: A scuola di sicurezza in montagna, l’interrogazione di Bertieri; Lezioni a scuola sulla sicurezza in montagna; A Emarèse l’incontro Cibo e sani stili di vita; La scuola resta aperta? Il Comune chiede alla Regione di mantenere i plessi in deroga.

Prosegue da 24 ore l'incendio presso l'area industriale di Lugnano (PI). Questa mattina per precauzione sono rimaste chiuse le scuole di Vicopisano, Calcinaia e Cascina. Si attendono gli esiti dei rilievi di ARPAT, mentre prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoc x.com

Migliore città indiana per una vita post-FIRE? Cerco fatti, non sentimenti reddit

A scuola di sicurezza in montagna, l’interrogazione di BertieriPromuovere una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza in montagna partendo dai banchi di scuola. Con questo obiettivo, Yamila Bertieri ha presentato una interrogazione a risposta scritta ... luccaindiretta.it

La prova... dei nove: VBS Summer Camp, a scuola di montagna e comunità in Val d'OssolaNon esiste un futuro se non si investe sui ragazzi: nella società come nelle piccole realtà come quella della VBS. È questo il principio che ha ispirato il primo VBS Summer Camp, organizzato da ASD Va ... sportmediaset.mediaset.it