Scuole di montagna l’elenco dei Comuni montani 3715 è legge docenti agevolati sull’affitto con il credito d’imposta DPCM in Gazzetta Ufficiale

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce l’elenco dei 3.715 Comuni montani italiani, confermando la loro classificazione ufficiale. Contestualmente, è stato approvato un credito d’imposta che permette ai docenti di usufruire di agevolazioni sull’affitto. La riorganizzazione della mappa della montagna, attesa da anni, è ora ufficiale e diventa legge.

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Dopo anni di attesa, il Governo ha dato il via alla riorganizzazione della mappa della montagna. Il decreto, attuativo dell’articolo 2, comma 1, della legge 1312025, non si limita a elencare i Comuni, ma definisce per la prima volta in modo puntuale e oggettivo cosa si debba intendere per “Comune montano”, superando le interpretazioni soggettive e le disparità regionali che hanno caratterizzato il passato. L’allegato al provvedimento, cuore pulsante del decreto, contiene un elenco di 3.715 Comuni suddivisi per regione, provincia e denominazione. L’elenco diventa il riferimento imprescindibile per tutte le politiche pubbliche e gli incentivi dedicati ai territori montani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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