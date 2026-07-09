Scuola Media Mazzini Enrico Castelli va in pensione Allievi ed ex studenti | O capitano! Mio capitano! Grazie per non essere stato solo un professore
Enrico Castelli si è pensionato dalla scuola media Mazzini. Gli studenti e gli ex studenti hanno espresso gratitudine, ricordando il suo ruolo oltre l'insegnamento, con riferimenti a canzoni e momenti condivisi. Tra le attività svolte ci sono incontri di cinema, la realizzazione di un docufilm e lo studio delle emozioni. La sua presenza è stata descritta come quella di un capitano, che ha accompagnato gli studenti in diversi percorsi educativi e culturali.
La riconoscenza sulle note di Â«Sogna ragazzo sognaÂ» di Vecchioni. Dagli incontri di cinema, al docufilm di Veltroni, allo studio delle emozioni, l'amore per l'insegnamento di un docente speciale Il professor Enrico Castelli Gattinara va in pensione, e la scuola media Mazzini al Colosseo, dove ha insegnato per decenni, gli dedica un commovente video in cui compaiono gli studenti di oggi e quelli di ieri: Â«Ã? stato un onore essere suoi allieviÂ», Â«grazie, di troppe cose, ma soprattutto di non essere stato solo un professoreÂ». Â«Niente piÃ¹ alunni rumorosi.Con lei abbiamo imparato non solo tanto, ma anche a ridere e a stare insieme. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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