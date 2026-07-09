Scuola Media Mazzini Enrico Castelli va in pensione Allievi ed ex studenti | O capitano! Mio capitano! Grazie per non essere stato solo un professore

Notizia in breve

Enrico Castelli si è pensionato dalla scuola media Mazzini. Gli studenti e gli ex studenti hanno espresso gratitudine, ricordando il suo ruolo oltre l'insegnamento, con riferimenti a canzoni e momenti condivisi. Tra le attività svolte ci sono incontri di cinema, la realizzazione di un docufilm e lo studio delle emozioni. La sua presenza è stata descritta come quella di un capitano, che ha accompagnato gli studenti in diversi percorsi educativi e culturali.