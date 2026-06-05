Bari | il professore va in pensione gli studenti lo salutano con O capitano! Mio capitano Emozionante finale per Gennaro Capriati
Gli studenti del liceo scientifico “Salvemini” di Bari hanno accolto il professore Gennaro Capriati con un coro di “O capitano! Mio capitano” nel suo ultimo giorno di insegnamento. La scena si è svolta nell’aula, dove gli studenti hanno organizzato una sorpresa per salutare il docente in pensione. Capriati, visibilmente emozionato, ha ascoltato la dedica mentre si congedava dagli studenti e dalla scuola.
Liceo scientifico “Salvemini” di Bari. Ultimo giorno di lavoro per il professor Gennaro Capriati e i suoi studenti gli fanno una sorpresa emozionante. In piedi sui banchi citano “O capitano! Mio capitano”, poesia del 1865 scritta da Walt Whitman in morte di Abramo Lincoln e recitata nel film “L’attimo fuggente” dagli studenti per il loro insegnante John Keating interpretato da Robin Williams. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Bari, gli studenti salutano il prof Capriati e intonano O capitano, mio capitano - RTL 102.5
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