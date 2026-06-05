Bari | il professore va in pensione gli studenti lo salutano con O capitano! Mio capitano Emozionante finale per Gennaro Capriati

Notizia in breve

Gli studenti del liceo scientifico “Salvemini” di Bari hanno accolto il professore Gennaro Capriati con un coro di “O capitano! Mio capitano” nel suo ultimo giorno di insegnamento. La scena si è svolta nell’aula, dove gli studenti hanno organizzato una sorpresa per salutare il docente in pensione. Capriati, visibilmente emozionato, ha ascoltato la dedica mentre si congedava dagli studenti e dalla scuola.