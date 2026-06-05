Bari | il professore va in pensione gli studenti lo salutano con O capitano! Mio capitano Emozionante finale per Gennaro Capriati

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti del liceo scientifico “Salvemini” di Bari hanno accolto il professore Gennaro Capriati con un coro di “O capitano! Mio capitano” nel suo ultimo giorno di insegnamento. La scena si è svolta nell’aula, dove gli studenti hanno organizzato una sorpresa per salutare il docente in pensione. Capriati, visibilmente emozionato, ha ascoltato la dedica mentre si congedava dagli studenti e dalla scuola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Liceo scientifico “Salvemini” di Bari. Ultimo giorno di lavoro per il professor Gennaro Capriati e i suoi studenti gli fanno una sorpresa emozionante. In piedi sui banchi citano “O capitano! Mio capitano”, poesia del 1865 scritta da Walt Whitman in morte di Abramo Lincoln e recitata nel film “L’attimo fuggente” dagli studenti per il loro insegnante John Keating interpretato da Robin Williams.   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

bari il professore va in pensione gli studenti lo salutano con o capitano mio capitano emozionante finale per gennaro capriati
© Noinotizie.it - Bari: il professore va in pensione, gli studenti lo salutano con “O capitano! Mio capitano” Emozionante finale per Gennaro Capriati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bari, gli studenti salutano il prof Capriati e intonano O capitano, mio capitano - RTL 102.5

Video Bari, gli studenti salutano il prof Capriati e intonano O capitano, mio capitano - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Bari, il prof va in pensione: gli studenti in piedi sui banchi come nel film, "O capitano! Mio capitano!"Gli studenti del liceo scientifico Salvemini hanno reso omaggio al loro docente in pensione, Gennaro Capriati, con un gesto simbolico.

“Capitano, mio capitano”: la sorpresa degli ex studenti in piedi sui banchi per il pensionamento del profIl 3 giugno, in un istituto di Bari, gli ex studenti si sono riuniti nei corridoi per salutare un insegnante che si avvicina al pensionamento.

Temi più discussi: Bari, studenti in piedi sui banchi per il prof che va in pensione: O capitano! Mio capitano!; Bari, al liceo Salvemini Oh capitano, mio capitano è il tributo degli studenti al pensionamento del prof Capriati VIDEO; O capitano, o mio capitano al Salvemini di Bari. Un tributo al prof. Capriati; Bari, studenti sui banchi come L’attimo fuggente: l’addio al prof Capriati commuove tutti.

gennaro capriati bari il professore vaBari: il professore va in pensione, gli studenti lo salutano con O capitano! Mio capitano Emozionante finale per Gennaro CapriatiLiceo scientifico Salvemini di Bari. Ultimo giorno di lavoro per il professor Gennaro Capriati e i suoi studenti gli fanno una sorpresa emozionante. In piedi sui banchi citano O capitano! Mio capit ... noinotizie.it

gennaro capriati bari il professore vaBari, al liceo Salvemini O capitano, o mio capitano è il tributo degli studenti al pensionamento del prof Capriati VIDEOCerimonia a sorpresa da parte dei suoi ex ragazzi per lo storico docente di matematica e fisica del liceo scientifico che va in pensione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web