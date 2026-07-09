Scuola bilingue italiano-tedesco dal 2026 27 sperimentazione in tre istituti del Friuli Venezia Giulia Decreto
Dal 202627, tre scuole del Friuli Venezia Giulia inizieranno una sperimentazione di un nuovo modello di scuola con insegnamento bilingue italiano e tedesco, approvata dal Decreto ministeriale n. 102 del 4 giugno 2026.
Con il Decreto ministeriale n. 102 del 4 giugno 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato il progetto di sperimentazione della scuola con insegnamento bilingue italiano-tedesco in Friuli Venezia Giulia. La sperimentazione partirà dall’anno scolastico 20262027 e avrà durata di otto anni scolastici. Sarà attivata presso tre istituti comprensivi: “Michele Gortani” di Comeglians, “Val Tagliamento” di Ampezzo e “Jacopo Linussio – Angelo Matiz” di Paluzza. La sperimentazione interesserà una sola sezione o classe per ciascuno dei plessi individuati. In particolare, saranno coinvolte la scuola dell’infanzia e la primaria di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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