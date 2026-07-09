Scuola bilingue italiano-tedesco dal 2026 27 sperimentazione in tre istituti del Friuli Venezia Giulia Decreto

Con il Decreto ministeriale n. 102 del 4 giugno 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato il progetto di sperimentazione della scuola con insegnamento bilingue italiano-tedesco in Friuli Venezia Giulia. La sperimentazione partirà dall’anno scolastico 20262027 e avrà durata di otto anni scolastici. Sarà attivata presso tre istituti comprensivi: “Michele Gortani” di Comeglians, “Val Tagliamento” di Ampezzo e “Jacopo Linussio – Angelo Matiz” di Paluzza. La sperimentazione interesserà una sola sezione o classe per ciascuno dei plessi individuati. In particolare, saranno coinvolte la scuola dell’infanzia e la primaria di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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