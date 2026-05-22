Scuola bilingue italiano-tedesco in Friuli parere favorevole del CSPI ma con richieste su docenti e formazione

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere favorevole alla sperimentazione di una scuola bilingue italiano-tedesco in tre istituti comprensivi della regione Friuli-Venezia Giulia. La decisione arriva dopo aver esaminato il progetto, che prevede l’introduzione dell’insegnamento in entrambe le lingue. Tuttavia, il consiglio ha richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di intervenire su alcuni aspetti, in particolare riguardo alla formazione e alla selezione dei docenti coinvolti nel percorso sperimentale.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dà parere favorevole alla sperimentazione della scuola con insegnamento bilingue italiano-tedesco in tre istituti comprensivi del Friuli-Venezia Giulia, ma chiede alcuni correttivi al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, destinato agli istituti “Michele Gortani” di Comeglians, “Val Tagliamento” di Ampezzo e “Jacopo Linussio-Angelo Matiz” di Paluzza, dovrebbe partire dall’anno scolastico 20262027 e durare otto anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Docenti di sostegno specializzati: il CSPI dà parere positivo alla procedura straordinaria di assunzione ma chiede la modifica dei punteggi nelle GPSLo schema di decreto ministeriale esaminato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n.

Riforma istituti tecnici e parere CSPI: la UIL Scuola esprime voto contrario per i tagli orari e l’assenza di linee guidaIl sindacato UIL ha diramato un comunicato stampa ufficiale per chiarire la propria posizione riguardo ai nuovi quadri orari.

Scuola: Rosolen, per scuole italiano-tedesco contatti con StiriaL'assessore Ã¨ in missione istituzionale nel Land austriaco Trieste, 4 mag - Stiamo costruendo una progettualitÃ condivisa con il territorio e le universitÃ regionali e una rete di collaborazioni che ... ilgazzettino.it

Scuola bilingue: la nostra esperienza. Lezioni in tedesco e italianoE’ possibile comunicare a scuola, contemporaneamente, in tedesco e in italiano? Per noi alunne e alunni della sezione B della scuola pubblica Freiherr-vom-Stein questa è normalità quotidiana! Questo ... lanazione.it