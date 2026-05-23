Sperimentazione di insegnamento bilingue italiano-tedesco in tre istituti del Friuli-Venezia Giulia Ok del CSPI
Il Consiglio superiore della scuola ha approvato all’unanimità una sperimentazione di otto anni di insegnamento bilingue italiano-tedesco in tre istituti comprensivi della provincia di Udine. La decisione riguarda l’introduzione di percorsi di insegnamento in entrambe le lingue e coinvolge tre istituti della regione. La sperimentazione avrà durata di otto anni e mira a integrare l’offerta formativa delle scuole.
Parere unanime per la sperimentazione di otto anni in tre istituti comprensivi della provincia di Udine. Attesi livelli A2B1 alla fine della secondaria di primo grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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