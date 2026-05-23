Sperimentazione di insegnamento bilingue italiano-tedesco in tre istituti del Friuli-Venezia Giulia Ok del CSPI

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio superiore della scuola ha approvato all’unanimità una sperimentazione di otto anni di insegnamento bilingue italiano-tedesco in tre istituti comprensivi della provincia di Udine. La decisione riguarda l’introduzione di percorsi di insegnamento in entrambe le lingue e coinvolge tre istituti della regione. La sperimentazione avrà durata di otto anni e mira a integrare l’offerta formativa delle scuole.

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Parere unanime per la sperimentazione di otto anni in tre istituti comprensivi della provincia di Udine. Attesi livelli A2B1 alla fine della secondaria di primo grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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