Scuola assunzioni docenti 2026-2027 | 44mila immissioni in ruolo calendario e novità

Da quifinanza.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero dell'Istruzione ha richiesto l’autorizzazione per 44.000 assunzioni di docenti in vista dell’anno scolastico 2026-2027. Il piano prevede immissioni in ruolo e novità nel calendario delle assunzioni. La richiesta riguarda le procedure di stabilizzazione e nuove assunzioni per coprire le esigenze delle scuole. La decisione finale dipenderà dall’approvazione delle autorità competenti.

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Il piano per le assunzioni nella scuola in vista dell’ anno scolastico 2026-2027 entra nel vivo. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto l’autorizzazione per 44.642 immissioni in ruolo, destinate a coprire le cattedre rimaste vacanti dopo la mobilità. L’obiettivo è ridurre il ricorso ai contratti a termine, anche se il problema del precariato nella scuola e della carenza di insegnanti di sostegno continua a pesare. Precariato elevato nella scuola. Nell’ultimo anno scolastico è stato coperto il 97,3% dell’organico sui posti comuni, in aumento rispetto al 94% dell’anno precedente. Nonostante il miglioramento, il numero dei docenti precari resta elevato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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