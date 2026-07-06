Scuola 44mila assunzioni di docenti in tre fasi E bisognerà accettare il posto online entro 5 giorni

Per il prossimo anno scolastico sono previste oltre 44mila assunzioni di docenti in tre fasi. Le nomine saranno gestite tramite procedure online, e i candidati avranno cinque giorni di tempo per accettare il posto assegnato. La richiesta di autorizzazione per le assunzioni è stata inviata ai ministeri competenti, che devono ancora approvare le assunzioni. Le fasi di selezione e le modalità di accettazione sono state comunicate ufficialmente.

Servono oltre 44mila docenti per il prossimo anno scolastico. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha già trasmesso al ministero dell’Economia e alla Funzione pubblica la richiesta di autorizzazione per assumere 44.642 insegnanti sui posti vacanti e disponibili emersi dopo le operazioni di mobilità. Ora si attende il via libera definitivo del Consiglio dei ministri per conoscere il numero esatto delle immissioni in ruolo che potranno essere effettuate in vista dell’anno scolastico 2026-2027. Spazio ai vincitori del concorso Pnrr3 e agli idonei. La macchina delle assunzioni si muoverà in gran parte come quella dello scorso anno, ma con alcune novità introdotte. 🔗 Leggi su Open.online

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