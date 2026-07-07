Immissioni in ruolo docenti as 2026 27 il Ministero ha chiesto assunzioni sul 100% dei posti vacanti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto al MEF di coprire con assunzioni tutte le posizioni vacanti per l’anno scolastico 202627, circa 47.000 posti. La richiesta riguarda l’immissione in ruolo di docenti per l’intera quota di posti disponibili. La decisione mira a garantire l’occupazione di tutte le cattedre libere, senza lasciare posti scoperti. La procedura coinvolge le procedure di assunzione e le risorse finanziarie necessarie.

Potrebbero essere circa 47.000 le assunzioni del personale docente nell’a.s. 202627. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto al MEF la copertura del 100% dei posti vacanti in organico di diritto. Immissioni in ruolo docenti 2026, ci sono 46mila posti disponibili dopo la mobilità. Ecco dove. Elaborazione UIL Scuola Gli Uffici scolastici regionali riceveranno i posti (l’allegato B) totali e provvederanno a suddividerli prima al 50% tra GaE e concorsi e poi tra i vari concorsi (prima vincitori e poi idonei). Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. Fase 1 e Fase 2 LO SPECIALE Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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