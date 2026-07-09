Scooter manomessi in campo il sindaco | Ora più controlli

Il sindaco di Taviano ha annunciato un aumento dei controlli sulla marina dopo il ritrovamento di uno scooter manomesso. Ha specificato che si tratta di un episodio isolato e che sono stati intensificati i controlli nelle aree interessate. La polizia locale sta monitorando la situazione, ma al momento non sono state segnalate altre manomissioni o incidenti correlati. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento o sui possibili responsabili.

«Quello della manomissione degli scooter è fortunatamente un caso isolato, ma abbiamo incrementato i controlli nella marina». Il sindaco di Taviano, Francesco Pellegrino, rassicura sull'attivazione di ulteriori controlli a Mancaversa, dopo l'allarme lanciato da un genitore sulla presenza di un gruppo di ragazzi che, in più occasioni, avrebbe manomesso i ciclomotori dei coetanei. L'allarme social In uno sfogo sui social, il genitore aveva raccontato alcuni episodi preoccupanti. Il figlio si sarebbe accorto appena in tempo della presenza di un pezzo di carta inserito all'interno dell'impianto frenante dello scooter. Al... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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