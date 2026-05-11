Rapina a Selvana | il sindaco chiede al Prefetto più controlli

Nella notte, una rapina si è verificata in un'abitazione nella zona di Selvana, portando alle indagini delle forze dell'ordine. Il sindaco ha richiesto al Prefetto un aumento dei controlli e delle forze di polizia sul territorio. Si discute anche delle modalità con cui il sistema giudiziario attuale gestisce questi reati, favorendo chi commette rapine in villa. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

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? Punti chiave Come può il sindaco ottenere più forze dell'ordine dal Viminale?. Perché il sistema giudiziale attuale favorisce chi commette rapine in villa?. Chi guida le passeggiate dei cittadini per riprendersi le strade?. Quali misure concrete propone il comune per illuminare le zone critiche?.? In Breve Claudio Balsimelli coordina passeggiate sociali nella zona della chiesa Votiva.. Scontro tra stranieri registrato a Sant'Antonino dopo la rapina a Selvana.. Comune prevede potenziamento videosorveglianza e illuminazione pubblica per le strade.. Sindaco chiede al Prefetto Sidoti più organici tramite comunicazione al Viminale.. Il sindaco Mario Conte ha richiesto un incontro urgente al Prefetto Angelo Sidoti in mattinata, dopo che la violenta rapina avvenuta nella villa di Selvana ha scosso profondamente la tranquillità dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina a Selvana: il sindaco chiede al Prefetto più controlli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Statale dei trulli", residenti e villeggianti terrorizzati: sindaco chiede più controlliFASANO - Fermare la "roulette russa" del pericolo sui tornanti della strada statale 172 e tra le strade della Selva di Fasano. Roma. Parrucci: chiesto a prefetto piu’ controlli al RighiIl delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha preso una posizione decisa dopo il recente atto vandalico avvenuto... Si parla di: Sequestrati e rapinati da tre banditi in azione in una villa a Selvana; Sequestrati e rapinati da tre banditi: notte di terrore in villa a Treviso. Sequestrati e rapinati da tre banditi in azione in una villa a SelvanaVittima una coppia di anziani, aggredita anche la figlia. Ora la Polizia cerca una banda di tre persone che, secondo le testimonianze raccolte, parlavano con accento straniero ... rainews.it