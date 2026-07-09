Calenda ha accusato Più Europa di aver partecipato alla manifestazione del campo largo a Napoli. Magi ha risposto sostenendo che Calenda abbia ottenuto un favore dal centrodestra riguardo alla raccolta firme. La discussione tra i due protagonisti si è svolta sui social, dopo il confronto pubblico sulla piazza del centrosinistra. Nessuna delle parti ha fornito dettagli aggiuntivi sui favore o sulle accuse, limitandosi a scambi di opinioni e commenti pubblici.

Calenda critica la partecipazione di Più Europa alla manifestazione del campo largo di Napoli. Magi replica accusandolo di aver ottenuto un favore dal centrodestra sulla raccolta firme. Botta e risposta anche sul sostegno all'Ucraina Si accende lo scontro traCarlo CalendaeRiccardo Magiall’indomani dellamanifestazione del campo largoa Napoli. I leader diAzione e Più Europasi sono affrontati a colpi di post sui social, trasformando il dibattito politico in un duro botta e risposta che mette ancora una volta in evidenza letensioni all’interno dell’area riformista e del centrosinistra. Ad aprire la polemica è stato Carlo Calenda, che su X ha criticato l’esito della manifestazione e, in particolare, lapresenzadel segretario di Più Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scontro tra Calenda e Magi dopo la piazza del centrosinistra: accuse e veleni sui social

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