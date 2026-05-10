Rissa sfiorata durante la processione del santo | lo scontro tra candidati si sposta sui social

Da casertanews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la processione dedicata a San Michele, si è verificata una lite tra due candidati a sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella e Michele Griffo. L’episodio è sfociato in un acceso scambio di battute che ha attirato l’attenzione sui social media, dove i rispettivi sostenitori hanno commentato l’accaduto. Nessuna altra conseguenza legale è stata segnalata in merito all’episodio.

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Dopo la lite durante la processione di San Michele lo scontro tra i candidati a sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella e Michele Griffo, si sposta sui social.I due candidati dicono la propria versione dopo che il video della sfuriata ha fatto il giro della rete, suscitando indignazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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