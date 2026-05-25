L’assessore alla sanità della regione Abruzzo ha respinto le accuse del centrosinistra riguardo a un presunto disavanzo sanitario nel 2025. Le stime fatte dal rappresentante dell’opposizione indicano un deficit, mentre l’assessore sostiene che i bilanci delle aziende sanitarie regionali siano inferiori agli 80 milioni di euro. La polemica è scoppiata durante una discussione pubblica sulla gestione finanziaria del settore.

Pescara - Il caso nasce dalle stime indicate da Paolucci sul disavanzo sanitario 2025, mentre l’assessore rivendica bilanci Asl sotto gli 80 milioni e attacca la minoranza. Si riaccende lo scontro politico sui conti della sanità abruzzese. Nel pieno della tornata elettorale che coinvolge sessanta Comuni della regione, il confronto tra centrodestra e centrosinistra torna a concentrarsi sul disavanzo del sistema sanitario. A sollevare il caso è stato Silvio Paolucci, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, che ha richiamato i dati del tavolo ministeriale parlando di un disavanzo tendenziale da 122,455 milioni di euro. A stretto giro è arrivata la replica dell’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha respinto la lettura del Pd definendola non aggiornata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sanità Abruzzo, bufera sui conti: Verì respinge le accuse del centrosinistra regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità Abruzzo: Verì smentisce i conti, il disavanzo è più bassoIl direttore generale della sanità in Abruzzo ha smentito i numeri sulla situazione finanziaria, affermando che il disavanzo reale è più basso...

L'assessore Verì replica a Paolucci sui conti della sanità: "Il disavanzo 2025 è ben al di sotto degli 80 milioni"L'assessore regionale alla sanità ha dichiarato che il disavanzo previsto per il 2025 è inferiore agli 80 milioni di euro.

Sanità Abruzzo, il PD appoggia la mobilitazione dei medici di base contro la RegioneEsprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai medici di medicina generale abruzzesi e a tutte le organizzazioni sindacali che hanno promosso la mobilitazione regionale del prossimo 21 maggio davanti al ... laquilablog.it

Sanità, il Tavolo ministeriale certifica il fallimento dell'AbruzzoPESCARA - ll verbale del Tavolo ministeriale di dicembre fotografa una situazione pesantissima per la sanità abruzzese: al III trimestre 2025 il risultato d’esercizio del Conto economico, rapportato ... ekuonews.it