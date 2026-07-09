Scontro frontale tra due auto chiusa la galleria Montenegrone

Un incidente frontale tra due auto ha causato la chiusura della galleria Montenegrone, situata sulla Statale 671 della Val Seriana tra Scanzorosciate e Nembro, nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, poco dopo le 16.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, poco dopo le 16, all’interno della galleria Montenegrone, lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra Scanzorosciate e Nembro. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate a circa un chilometro e mezzo dall’imbocco della galleria sul versante di Nembro. L’impatto è stato particolarmente violento e i veicoli hanno riportato pesanti danni. Imponente il dispositivo di soccorso attivato sul posto: sono intervenuti due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. In attesa dell’arrivo dei sanitari, alcuni automobilisti presenti in galleria si sono fermati per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Scontro frontale a Serocca d'Agno: due feriti e traffico bloccato sulla Strada Regina

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