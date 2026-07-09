Sclerosi multipla Paolillo Merck Italia ' Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita quotidiana’

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vita SMisurata è una piattaforma online e un ciclo di eventi sul territorio dedicati alle persone con sclerosi multipla. La iniziativa fornisce strumenti e supporto pratico per affrontare le sfide quotidiane legate alla malattia. La piattaforma offre risorse informative, incontri e momenti di confronto diretto. È rivolta a chi vive con la SM e mira a facilitare la gestione delle attività quotidiane e il benessere personale.

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«'Vita SMisurata' non è solo una piattaforma web, ma anche un percorso fatto di eventi sul territorio per accompagnare le persone con sclerosi multipla nella gestione della vita quotidiana. I temi al centro degli incontri riguarderanno il benessere della mente e del cuore, con approfondimenti su attività fisica, alimentazione, sessualità e vita di coppia. Sappiamo infatti che una corretta alimentazione riveste un ruolo importante per chi convive con malattie neurodegenerative e autoimmuni”. Lo ha detto Andrea Paolillo, Medical Affairs Director di Merck Italia, alla presentazione - a Roma - di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso dall'azienda farmaceutica con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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