Sclerosi multipla Paolillo Merck Italia ' Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita quotidiana’

Notizia in breve

Vita SMisurata è una piattaforma online e un ciclo di eventi sul territorio dedicati alle persone con sclerosi multipla. La iniziativa fornisce strumenti e supporto pratico per affrontare le sfide quotidiane legate alla malattia. La piattaforma offre risorse informative, incontri e momenti di confronto diretto. È rivolta a chi vive con la SM e mira a facilitare la gestione delle attività quotidiane e il benessere personale.