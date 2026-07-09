Sclerosi multipla Minasi Lega ‘presa in carico paziente sia globale’
Un rappresentante della Lega ha dichiarato che la gestione dei pazienti con sclerosi multipla dovrebbe essere completa, includendo non solo le terapie farmacologiche ma anche aspetti emotivi, lavorativi e quotidiani. La proposta mira a un approccio più integrato alla cura, senza specificare modalità o strumenti concreti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione su possibili miglioramenti nel trattamento della malattia.
“L'obiettivo è garantire una presa in carico globale della persona, che vada oltre la terapia farmacologica e tenga conto anche degli aspetti emotivi, lavorativi e della vita quotidiana. Vogliamo accompagnare ogni paziente con un percorso personalizzato, aiutandolo ad affrontare il difficile momento della diagnosi, spesso vissuto come uno shock, e a mantenere la propria autonomia”. Lo ha detto Tilde Minasi, senatrice della Lega e presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo a Roma alla presentazione di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sclerosi multipla, Minasi (Lega), presa in carico paziente sia globale
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