Un rappresentante della Lega ha dichiarato che la gestione dei pazienti con sclerosi multipla dovrebbe essere completa, includendo non solo le terapie farmacologiche ma anche aspetti emotivi, lavorativi e quotidiani. La proposta mira a un approccio più integrato alla cura, senza specificare modalità o strumenti concreti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione su possibili miglioramenti nel trattamento della malattia.

“L'obiettivo è garantire una presa in carico globale della persona, che vada oltre la terapia farmacologica e tenga conto anche degli aspetti emotivi, lavorativi e della vita quotidiana. Vogliamo accompagnare ogni paziente con un percorso personalizzato, aiutandolo ad affrontare il difficile momento della diagnosi, spesso vissuto come uno shock, e a mantenere la propria autonomia”. Lo ha detto Tilde Minasi, senatrice della Lega e presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo a Roma alla presentazione di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sclerosi multipla, Minasi (Lega), presa in carico paziente sia globale

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