L’intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla è stato istituito per mantenere un dialogo continuo con le associazioni di pazienti. La deputata della Lega ha sottolineato che la gestione della malattia richiede un approccio complessivo, non solo farmacologico. La formazione di questo gruppo mira a favorire un confronto costante tra istituzioni e associazioni per affrontare le esigenze dei pazienti.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "L'intergruppo parlamentare sulla Sm nasce per creare un punto di dialogo permanente con le associazioni dei pazienti. Il nostro obiettivo è quello di dare centralità alla persona, perché oggi le nuove terapie consentono al paziente con sclerosi multipla di poter convivere con questa malattia". Lo ha detto la senatrice Tilde Minasi (Lega), presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla Sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo alla presentazione - oggi a Palazzo Madama - di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Società italiana di neurologia (Sin). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sclerosi multipla, Minasi (Lega): "Serve presa in carico globale, non solo farmacologica'"

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