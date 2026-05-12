Telese convegno sulla sclerosi multipla e riabilitazione centrata sul paziente

Da fremondoweb.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Telese si è svolto un convegno dedicato alla sclerosi multipla e alla riabilitazione incentrata sul paziente. L'evento ha coinvolto professionisti di diverse discipline che hanno discusso della presa in carico multidisciplinare tra terapia e riabilitazione. Durante l'incontro sono stati presentati studi e casi clinici, e si è parlato di aggiornamenti relativi alle pratiche di assistenza e di formazione ECM per gli operatori sanitari.

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Sabato 16 maggio 2026 la Sala Goccioloni delle Terme di Telese ospiterà un evento formativo ECM dal titolo “Sclerosi Multipla – La Centralità del Paziente nel Percorso Riabilitativo”. L’incontro, organizzato da Beneventum srl – BEVentum medical events con il patrocinio dell’Associazione Sclerosi Multipla e dell’Ordine dei Farmacisti, è accreditato con 9 crediti ECM e si rivolge a numerose figure professionali sanitarie coinvolte nella gestione della patologia. Si tratta di un convegno dedicato alla sclerosi multipla e al suo percorso di cura, con particolare attenzione alla riabilitazione e all’integrazione tra competenze cliniche e assistenziali.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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