”Oggi la diagnosi precoce della sclerosi multipla è possibile e, grazie alle terapie disponibili, intervenire tempestivamente può bloccare la progressione della malattia. Sul piano sociale, inoltre, il progetto di vita previsto dalle nuove normative consentirà di costruire percorsi personalizzati, definiti insieme alla persona e ai servizi, tenendo conto delle sue aspettative e dei suoi obiettivi». Lo ha affermato Mario Alberto Battaglia, direttore generale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e presidente di Fism (Federazione internazionale sclerosi multipla), intervenendo a Roma alla presentazione di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Aism e della Sin (Società italiana di neurologia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) diagnosi e cure precoci possono fermare progressione

Notizie e thread social correlati

Sclerosi multipla, verso nuove cure e diagnosi precoci per i pazientiIn Italia, ogni giorno vengono effettuate in media otto diagnosi di sclerosi multipla, una malattia neurologica che colpisce il sistema nervoso...

Giornata mondiale sclerosi multipla, Aism: "Criticità su accesso a cure e diritti"In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha segnalato problemi nell’accesso alle cure...

Si parla di: Sclerosi multipla, Aism: Vita SMisurata aiuta le persone a costruire proprio percorso di vita.

Sclerosi multipla, Aism: Vita SMisurata aiuta le persone a costruire proprio percorso di vita(Adnkronos) - L'Associazione italiana sclerosi multipla è un attore del sistema che deve lavorare con tutti gli stakeholder. La collaborazione con Merck, così come le altre attività che portiamo avan ... msn.com

Sclerosi multipla, online una guida per vivere al meglioFornire strumenti informativi che aiutino le persone con sclerosi multipla a vivere una vita piena e di qualità. (ANSA) ... ansa.it