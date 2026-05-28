Giornata mondiale sclerosi multipla Aism | Criticità su accesso a cure e diritti
In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha segnalato problemi nell’accesso alle cure e ai diritti. La telemedicina nei centri specializzati risulta poco integrata e raramente utilizzata. Sono stati evidenziati anche ritardi nelle diagnosi e difficoltà nel garantire i trattamenti necessari. La situazione viene descritta come critica, con conseguenze sulla qualità delle cure offerte alle persone con questa condizione.
Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Dalla telemedicina poco integrata nei Centri Sm e quasi mai remunerata dal sistema sanitario, fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza indicazioni ufficiali condivise; dalla riforma della disabilità ancora poco conosciuta dalle persone fino all'impatto della malattia su lavoro, autonomia e partecipazione sociale: sono alcuni dei nodi portati oggi da Aism e Fism all'attenzione del Parlamento durante la celebrazione della Giornata mondiale della Sclerosi multipla alla Camera dei deputati. Al centro della giornata, promossa da Aism – Associazione italiana sclerosi multipla e dalla sua Fondazione... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Gardensia 2026 - Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore
Notizie e thread social correlati
Giornata mondiale sclerosi multipla, Bellucci: "Aism interpreta i bisogni delle persone fragili"In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, un rappresentante dell'associazione ha affermato che l'organizzazione dimostra...
Salute, Ferrari (Aism): “Necessaria più informazione su sclerosi multipla”Un'attrice con sclerosi multipla ha sottolineato la necessità di aumentare l'informazione sulla malattia.
Temi più discussi: Lo sguardo oltre: inizia la Settimana nazionale della sclerosi multipla; Giornata mondiale della Sclerosi Multipla; Sabato 30 maggio Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla; Torre Civica illuminata per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla - Casale Monferrato.
Il convegno Lo sguardo Oltre per costruire insieme il nostro domani - Celebrazione della Giornata mondiale della sclerosi multipla 2026 e lancio dell'Agenda 2030. Saluto del Presidente della Camera, @Lorenzo3Fontana. Segui la diretta: bit.ly/Evento28_05 x.com
Giornata mondiale sclerosi multipla, Bellucci: Aism interpreta i bisogni delle persone fragiliAism rappresenta un chiaro esempio di ciò che il Terzo settore in Italia esprime: competenza, umanità, presenza diffusa, capacità di ascolto e di mobilitazione di una comunità che sa stringersi intor ... adnkronos.com
Il #Bastione si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della #SclerosiMultipla: #Cagliari aderisce alla ricorrenza del 30 maggio, all'interno della Settimana di informazione sulla malattia organizzata dall'AISM facebook
Giornata mondiale della sclerosi multipla 2026Ogni anno, alla fine di maggio, monumenti e palazzi di tutta Italia si illuminano di rosso. È il segno della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che nel 2026 si celebra il 30 maggio al culmine ... curiosandosimpara.com