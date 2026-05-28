Giornata mondiale sclerosi multipla Aism | Criticità su accesso a cure e diritti

Notizia in breve

In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha segnalato problemi nell’accesso alle cure e ai diritti. La telemedicina nei centri specializzati risulta poco integrata e raramente utilizzata. Sono stati evidenziati anche ritardi nelle diagnosi e difficoltà nel garantire i trattamenti necessari. La situazione viene descritta come critica, con conseguenze sulla qualità delle cure offerte alle persone con questa condizione.