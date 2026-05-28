Giornata mondiale sclerosi multipla Aism | Criticità su accesso a cure e diritti

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha segnalato problemi nell’accesso alle cure e ai diritti. La telemedicina nei centri specializzati risulta poco integrata e raramente utilizzata. Sono stati evidenziati anche ritardi nelle diagnosi e difficoltà nel garantire i trattamenti necessari. La situazione viene descritta come critica, con conseguenze sulla qualità delle cure offerte alle persone con questa condizione.

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Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Dalla telemedicina poco integrata nei Centri Sm e quasi mai remunerata dal sistema sanitario, fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza indicazioni ufficiali condivise; dalla riforma della disabilità ancora poco conosciuta dalle persone fino all'impatto della malattia su lavoro, autonomia e partecipazione sociale: sono alcuni dei nodi portati oggi da Aism e Fism all'attenzione del Parlamento durante la celebrazione della Giornata mondiale della Sclerosi multipla alla Camera dei deputati. Al centro della giornata, promossa da Aism – Associazione italiana sclerosi multipla e dalla sua Fondazione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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