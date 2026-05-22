Sclerosi multipla verso nuove cure e diagnosi precoci per i pazienti

In Italia, ogni giorno vengono effettuate in media otto diagnosi di sclerosi multipla, una malattia neurologica che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla rappresenta una delle patologie più gravi di questo ambito e richiede un’attenta attenzione clinica. Di fronte a questa realtà, si stanno sviluppando approcci per migliorare le diagnosi precoci e le possibili terapie. Le nuove tecniche e studi stanno contribuendo a definire meglio i percorsi di cura e gestione della malattia.

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