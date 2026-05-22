Sclerosi multipla verso nuove cure e diagnosi precoci per i pazienti
In Italia, ogni giorno vengono effettuate in media otto diagnosi di sclerosi multipla, una malattia neurologica che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla rappresenta una delle patologie più gravi di questo ambito e richiede un’attenta attenzione clinica. Di fronte a questa realtà, si stanno sviluppando approcci per migliorare le diagnosi precoci e le possibili terapie. Le nuove tecniche e studi stanno contribuendo a definire meglio i percorsi di cura e gestione della malattia.
In Italia ogni giorno si effettuano in media 8 nuove diagnosi di sclerosi multipla, una tra le malattie neurologiche più gravi, che interessa il sistema nervoso centrale. Colpisce soprattutto giovani sotto i 40 anni e donne in misura doppia rispetto agli uomini. Per aumentare la sensibilità nei confronti di questa patologia si moltiplicano le iniziative, soprattutto in occasione della Settimana Nazionale promossa da AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e dalla sua Fondazione (FISM) che torna dal 23 al 30 maggio con eventi, incontri e iniziative in tutta Italia. Una malattia su cui accendere i riflettori. In Italia si stima ci siano oltre 150 mila persone con s clerosi multipla, che salgono a 3 milioni nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Is Endometriosis an Autoimmune Disease What New Research Shows
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