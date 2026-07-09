Il 9 e 10 luglio è previsto uno sciopero nazionale degli equipaggi di Italo, che potrebbe causare disagi ai viaggiatori dei treni ad alta velocità. Durante queste due giornate, potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni e variazioni negli orari dei treni. L'azienda ha comunicato che l'agitazione riguarda il personale e che si potrebbero verificare modifiche ai servizi programmati. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari prima di partire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sciopero nazionale degli equipaggi: cosa sta succedendo. Chi ha in programma un viaggio con i treni ad alta velocità di Italo tra il 9 e il 10 luglio potrebbe dover fare i conti con ritardi, cancellazioni o variazioni degli orari. È infatti in corso lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo Ntv, proclamato dal sindacato Uiltrasporti. L’agitazione interessa esclusivamente il personale di Italo e non coinvolge i dipendenti delle altre compagnie ferroviarie. Gli orari dello sciopero. La protesta è iniziata alle ore 3:00 di mercoledì 9 luglio e si concluderà alle ore 2:00 di giovedì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sciopero Italo il 9 e 10 luglio: possibili disagi per i viaggiatori dell’alta velocità

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