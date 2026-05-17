Sciopero generale il 18 maggio 2026 si fermano treni e mezzi pubblici | gli orari Trenitalia Italo e Trenord

Il 18 maggio 2026 è stato annunciato uno sciopero generale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Durante questa giornata, si prevedono interruzioni nei servizi di trasporto pubblico, con particolare attenzione a treni e mezzi locali nelle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli. Le aziende che gestiscono i servizi, tra cui Trenitalia, Italo e Trenord, hanno comunicato eventuali modifiche agli orari e alle fasce di garanzia. La giornata si prospetta con disagi per i pendolari e utenti dei mezzi pubblici.

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