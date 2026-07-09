Sciopero industria in Toscana | migliaia in corteo a Firenze Confindustria | Condividiamo le stesse preoccupazioni

Da corrieretoscano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di lavoratori hanno partecipato a un corteo a Firenze giovedì 9 luglio durante lo sciopero regionale dell’industria in Toscana, promosso da sindacati confederali. Il corteo è partito da piazza Bambine e bambini di Beslan e si è concluso davanti alla Prefettura in via Cavour. Confindustria ha dichiarato di condividere le stesse preoccupazioni riguardo alle questioni sollevate dai manifestanti.

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Migliaia in corteo giovedì 9 luglio a Firenze per la giornata di sciopero regionale dell’industria in Toscana organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Il corteo è partito da piazza Bambine e bambini di Beslan, alla Fortezza Da Basso, per raggiungere la Prefettura in via Cavour. Gli interventi dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Toscana, Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè.   (Foto Fb Cgil Firenze) Hanno partecipato al corteo il segretario generale nazionale della Fiom Michele De Palma e il segretario generale nazionale della Fim Ferdinando Uliano. Le delegazioni dei sindacati  ricevute da Confindustria Toscana, Regione Toscana e Prefettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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