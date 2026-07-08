Sciopero generale il 9 luglio | si ferma l’industria toscana Corteo a Firenze

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'industria toscana si ferma il 9 luglio con uno sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil. La mobilitazione coinvolge i settori manifatturieri, energia, servizio idrico e gestione dei rifiuti. A Firenze si terrà un corteo durante la giornata di protesta. È la prima volta che si registra una mobilitazione regionale unitaria in risposta alla crisi del settore industriale.

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Firenze, 8 luglio 2026 – La crisi dell'industria toscana porta per la prima volta a uno sciopero regionale unitario. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato per giovedì 9 luglio un'intera giornata di mobilitazione che coinvolgerà i settori manifatturieri, dell'energia, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti. Al centro della protesta c'è la richiesta di politiche industriali capaci di fermare quella che i sindacati definiscono una progressiva deindustrializzazione della Toscana. Il corteo. La manifestazione regionale si svolgerà a Firenze. Il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, da dove partirà il corteo diretto in via Cavour, davanti alla Prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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