Sciopero industria in Toscana | in migliaia sfilano a Firenze nonostante il caldo

Notizia in breve

Migliaia di persone hanno partecipato a uno sciopero nel settore industriale in Toscana, sfilando a Firenze nonostante le alte temperature. Il corteo è partito da piazza Bambine e bambini di Beslan e si è concluso prima di mezzogiorno in via Cavour, davanti alla prefettura. Alla fine della manifestazione, si sono tenuti i discorsi dei rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil.