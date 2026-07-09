Sciopero industria in Toscana | in migliaia sfilano a Firenze nonostante il caldo
Migliaia di persone hanno partecipato a uno sciopero nel settore industriale in Toscana, sfilando a Firenze nonostante le alte temperature. Il corteo è partito da piazza Bambine e bambini di Beslan e si è concluso prima di mezzogiorno in via Cavour, davanti alla prefettura. Alla fine della manifestazione, si sono tenuti i discorsi dei rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil.
Il corteo, partito da piazza Bambine e bambini di Beslan, è terminato prima di mezzogiorno in via Cavour, con i comizi davanti alla prefettura dei segretari generali regionali Rossano Rossi (Cgil), Silvia Russo (Cisl) e Paolo Fantappiè (Uil). Sul territorio i sindacati segnalano una buona adesione allo sciopero, con la Sammontana di Empoli (Firenze) chiusa e punte pari o sopra il 90% in aziende come Dumarey, Magna, Pierburg, Trigano, Menci. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha portato il suo saluto ai manifestanti alla partenza del corteo: fra i partecipanti, anche la sindaca di Scandicci (Firenze) Claudia Sereni, e l’assessora al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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