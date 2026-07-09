Almeno 5mila in corteo per lo sciopero dell' industria in Toscana | il video da Firenze

Da video.corrierefiorentino.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 5.000 persone si sono radunate in corteo a Firenze, partendo da piazza Bambine e bambini di Beslan, per lo sciopero regionale dell’industria. Nonostante il caldo elevato, i partecipanti hanno attraversato le vie cittadine. La manifestazione è stata organizzata da sindacati confederali, coinvolgendo lavoratori di diversi settori industriali. La protesta si è svolta in concomitanza con lo sciopero generale regionale, coinvolgendo diverse aziende e stabilimenti della zona.

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In tanti, nonostante il caldo da bollino rosso, alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, insieme alla giornata di sciopero generale regionale Ã? partito da piazza Bambine e bambini di Beslan il corteo del manifestazione di Firenze organizzata da Cgil, Cisl e Uil Toscana per la giornata di sciopero regionale dell'industria. Alcune migliaia di lavoratori con bandiere e striscioni hanno sfilato per il centro della cittÃ, diretti alla prefettura in via Cavour per i comizi finali. La manifestazione, partecipata malgrado il gran caldo, Ã¨ terminata prima di mezzogiorno. Hanno parlato i segretari generali regionali Rossano Rossi (Cgil), Silvia Russo (Cisl) e Paolo FantappiÃ¨ (Uil). 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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