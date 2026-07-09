Sciopero in Toscana migliaia in corteo a Firenze con i sindacati | Chiediamo un cambio di passo

Migliaia di persone hanno partecipato a un corteo a Firenze organizzato da Cgil, Cisl e Uil Toscana in occasione di uno sciopero regionale dell’industria. La manifestazione è partita da piazza Bambine e Bambini di Beslan. I manifestanti chiedono un cambio di passo nelle politiche industriali. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di lavoratori di diversi settori.

È partito da piazza Bambine e bambini di Beslan il corteo del manifestazione di Firenze organizzata da Cgil, Cisl e Uil Toscana per la giornata di sciopero regionale dell'industria. Alcune migliaia di lavoratori con bandiere e striscioni stanno sfilando per il centro della città, diretti alla prefettura in via Cavour, di fronte alla quale dove si terranno i comizi finali. Delegazioni sindacali saranno ricevute in prefettura, in Regione Toscana e presso la sede di Confindustria. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha portato il suo saluto ai manifestanti alla partenza del corteo: fra i partecipanti, anche la sindaca di Scandicci (Firenze) Claudia Sereni, e l'assessora al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Milioni di ore di cassa integrazione e i sindacati in Toscana proclamano lo sciopero

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