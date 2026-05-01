Motovario | tensione allo sciopero I sindacati | Chiediamo rispetto e ascolto

Nella seconda giornata di sciopero presso l'azienda, i sindacati hanno ribadito la richiesta di rispetto e ascolto da parte della direzione. Le lavoratrici e i lavoratori si sono fermati per manifestare, chiedendo un rinnovo contrattuale che soddisfi le loro esigenze. La protesta si è concentrata sulla necessità di ottenere condizioni più adeguate e un confronto più diretto con i vertici aziendali.

"La seconda giornata di mobilitazione in Motovario consegna un messaggio chiaro alla direzione aziendale: lavoratrici e lavoratori chiedono rispetto, ascolto e un rinnovo contrattuale all’altezza". Così Alessandro Bonfatti, segretario generale di Fim Cisl Emilia Centrale, sulla nuova iniziativa di sciopero, andata in scena ieri presso gli stabilimenti dell’azienda formiginese non senza qualche momento di tensione. Stefania Ferrari e Paolo Brini di Fiom-Cgil Modena, denunciano come "l’azienda ha diffuso comunicazioni interne volte a delegittimare l’azione sindacale, utilizzando toni ed argomenti che non esitiamo a definire apertamente antisindacali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motovario: tensione allo sciopero. I sindacati: "Chiediamo rispetto e ascolto" Notizie correlate Leggi anche: Giornalisti di La7 in sciopero oggi: “Forfait irrisori e precariato, chiediamo il rispetto dei contratti” ITA Airways, i sindacati accusano: “Ha ostacolato il diritto allo sciopero dei lavoratori”“Comportamenti non rispettosi della regolamentazione del settore e lesivi del diritto di sciopero“. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Motovario: tensione allo sciopero. I sindacati: Chiediamo rispetto e ascolto; MOTOVARIO SPA: ADESIONE TOTALE AGLI SCIOPERI. I LAVORATORI NON SI LASCIANO INTIMIDIRE; Motovario di Formigine, seconda giornata di mobilitazione. La Cisl: 'Serve contratto aziendale dignitoso'. Motovario: tensione allo sciopero. I sindacati: Chiediamo rispetto e ascoltoLa seconda giornata di mobilitazione in Motovario consegna un messaggio chiaro alla direzione aziendale: lavoratrici e lavoratori chiedono ... ilrestodelcarlino.it Motovario di Formigine, seconda giornata di mobilitazione. La Cisl: 'Serve contratto aziendale dignitoso'Economia: Cgil attacca: Grave la scelta della dirigenza di richiedere l’intervento dei carabinieri all’interno dello stabilimento, atto senza precedenti ... lapressa.it Motovario di Formigine, seconda giornata di mobilitazione. La Cisl: 'Serve contratto aziendale dignitoso'. https://www.lapressa.it/articoli/economia/motovario-di-formigine-seconda-giornata-di-mobilitazione-la-cisl-serve-contratto-aziendale-dignitoso - facebook.com facebook