Sciopero dei trasporti | Garantiti servizi essenziali

Oggi si è svolto uno sciopero dei trasporti a cui ha partecipato anche l’azienda di servizi pubblici. Potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti porta a porta, ma l’azienda ha confermato che i servizi essenziali continueranno senza interruzioni. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali altre attività o servizi coinvolti.

EMPOLI Oggi giornata di sciopero a cui aderisce anche Plures Alia. Potrebbero quindi manifestarsi problemi per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Non così invece - assicura ‘Alia’ - per i servizi essenziali. Vediamo allora i dettagli. Plures Alia si è rivolta direttamente ai cittadini informando che le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, la Uil Trasporti e la Fiadel toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l’intera giornata di oggi, cui aderisce appunto anche il comparto dell’igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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