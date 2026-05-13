Sciopero generale di lunedì 18 maggio | i servizi a rischio e quelli garantiti dai trasporti alla sanità

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà vari settori del paese. I servizi pubblici e privati potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, tra cui trasporti e sanità. Alcuni servizi essenziali saranno garantiti, ma molte attività potrebbero essere influenzate dall'agitazione dei lavoratori. La giornata rappresenta un momento di mobilitazione che interessa diverse categorie di impiegati e operai su tutto il territorio nazionale.

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