Sciopero generale di lunedì 18 maggio | i servizi a rischio e quelli garantiti dai trasporti alla sanità

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà vari settori del paese. I servizi pubblici e privati potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, tra cui trasporti e sanità. Alcuni servizi essenziali saranno garantiti, ma molte attività potrebbero essere influenzate dall'agitazione dei lavoratori. La giornata rappresenta un momento di mobilitazione che interessa diverse categorie di impiegati e operai su tutto il territorio nazionale.

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C'è una data da segnare in agenda ed è quella di lunedì 18 maggio. Si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i.🔗 Leggi su Today.it

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