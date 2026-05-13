Sciopero generale di lunedì 18 maggio | i servizi a rischio e quelli garantiti dai trasporti alla sanità
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà vari settori del paese. I servizi pubblici e privati potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, tra cui trasporti e sanità. Alcuni servizi essenziali saranno garantiti, ma molte attività potrebbero essere influenzate dall'agitazione dei lavoratori. La giornata rappresenta un momento di mobilitazione che interessa diverse categorie di impiegati e operai su tutto il territorio nazionale.
C'è una data da segnare in agenda ed è quella di lunedì 18 maggio. Si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i.🔗 Leggi su Today.it
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Se c’e’ il rugby si sposta il calcio Se c’e’ il tennis si sposta il calcio. Menomale che in Italia esiste solo il calcio… Calendari, poi, fatti a luglio! Ah, dimenticavo, lunedì 18 maggio c’e’ lo sciopero generale! #ASRoma #Derby #DerbydellaCapitale x.com
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