Italia sciopero dei mezzi pubblici | orari e servizi garantiti

Il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero di 24 ore in Italia, indetto dall’Unione Sindacale di Base. Durante questa giornata, i servizi di trasporto pubblico come treni, metropolitane, autobus e tram potrebbero subire interruzioni o riduzioni significative. Sono previsti orari e servizi garantiti solo in alcune fasce orarie, mentre molte linee potrebbero risultare sospese o operare con riduzioni. La giornata potrebbe causare disagi ai cittadini che devono spostarsi nelle diverse città italiane.

Si annuncia un lunedì complicato per chi dovrà spostarsi in Italia. Il 18 maggio 2026 è previsto uno sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base, con possibili conseguenze pesanti su treni, metropolitane, autobus e tram. La protesta rischia di creare disagi già dalla serata di domenica 17 maggio, soprattutto per chi viaggia sulle grandi reti ferroviarie e nelle principali città. L’agitazione coinvolgerà il trasporto ferroviario nazionale, comprese Trenitalia, Italo e Trenord, ma anche il trasporto pubblico locale. Le ripercussioni potranno riguardare pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori diretti verso aeroporti o stazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

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