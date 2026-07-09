Un articolo della Costituzione italiana, il numero 11, viene ricordato come riferimento fondamentale. La leader di un partito afferma che l’Italia ripudia la guerra e chiede di mettere fine alle guerre considerate illegali condotte da Trump, Netanyahu e Putin. La dichiarazione evidenzia la posizione contro interventi militari non autorizzati e si rivolge a un principio costituzionale che respinge ogni forma di conflitto armato.

“C’è un articolo che non posso dimenticare, l’articolo 11? della Costituzione. “L’Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra, basta con le guerre illegali di Trump, Netanyahu, Putin. Stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Noi lo dobbiamo difendere”. Con queste parole la segretaria dem Elly Schlein alla manifestazione a Napoli del Campo largo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Schlein: Basta con le guerre illegali di Trump, Netanyahu e Putin

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