L’anno orribile di Putin e Trump prime vittime delle loro guerre

L’anno 2023 si è rivelato difficile per le figure di spicco coinvolte in conflitti internazionali, con entrambi i leader che hanno subito conseguenze dirette delle loro azioni. Le sanzioni e le tensioni hanno influito sulla loro immagine pubblica e sulle decisioni politiche. In Italia, mentre si avvicinano le elezioni, il dibattito tra centrodestra e centrosinistra si intensifica, con le forze politiche che rafforzano le proprie posizioni in vista del voto.

Mentre in Italia centrodestra e centrosinistra, avvicinandosi le elezioni, rifluiscono naturalmente sulle posizioni delle forze più radicali, cioè più populiste e filoputiniane, persino nel partito di Donald Trump cominciano a emergere segnali di un risveglio, non dico delle coscienze, ma almeno dell’istinto di sopravvivenza, come dimostra il duro colpo assestato ieri dalla Camera dei rappresentati al presidente, grazie al voto di diversi deputati repubblicani, sia sull’Iran sia sull’Ucraina. Dapprima una risoluzione approvata grazie a quattro repubblicani dissidenti chiede infatti al presidente di ritirare le forze americane dal conflitto con l’Iran o di ottenere l’approvazione del Congresso per continuare la guerra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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