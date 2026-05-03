Schlein | Con Meloni si passa dalla dipendenza dal gas di Putin a quello di Trump

Durante un intervento a Chieti, un rappresentante dell'opposizione ha commentato le politiche energetiche dell'attuale governo, sostenendo che si stia passando dalla dipendenza dal gas di un ex leader russo a quella di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che il governo dovrebbe impegnarsi maggiormente in Europa, proponendo l'adozione di un limite massimo al prezzo del gas a livello europeo.

CHIETI – “Il governo dovrebbe fare le battaglie giuste in Europa e non le sta facendo. Deve chiedere un tetto europeo del gas. Oggi in Italia abbiamo le bollette più care d’Europa. Questo governo ha dichiarato guerra alle rinnovabili che invece avrebbero un grande potenziale per creare buona impresa e lavoro di qualità soprattutto al sud di questo Paese. Bisogna sostenere le imprese con una vera politica industriale che parta proprio dal ridurre il costo dell’energia, scollegando il prezzo dell’energia da quello del gas. Giorgia Meloni sta facendo un’unica battaglia in Europa che è quella per sospendere l’Ets che è lo strumento principale per liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili e dal gas.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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