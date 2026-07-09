Il club biancoverde ha annunciato l’ingaggio di due specialisti in promozioni, Armando Verazzo e Simone Vecerina, come primi acquisti in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Comincia a prendere forma la nuova Scandone Avellino in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale. Come anticipato nelle scorse settimane, il club biancoverde ha piazzato i primi due colpi di mercato, ufficializzando gli arrivi di Armando Verazzo e Simone Vecerina. Due innesti di esperienza e qualità per il roster che sarà affidato ancora una volta a coach Ciro Dell’Imperio. Per Verazzo si tratta di un ritorno ad Avellino, città nella quale ha già lasciato un ottimo ricordo. Guardia-ala di 195 centimetri, classe 2002, il giocatore originario di Maddaloni è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A2 dell’Avellino Basket nella stagione 20232024, indossando anche la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, il mercato parte col botto: due specialisti in promozioni

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